Сейчас в легионе насчитывается до 100 бойцов.

Добровольцы легиона "Свобода России", который хочет сбросить путинский режим в РФ, вербуют тысячи россиян для наступления на Москву.

Об этом пишет The Times со ссылкой на спикера легиона с позывным "Цезарь". По его словам, подразделение продолжит устраивать рейды на российской границе, пока их силы не будут достаточно большими, чтобы атаковать Москву.

"У нас есть значительные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники", - рассказал "Цезарь".

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Он заявил, что сейчас в Легионе "Свобода России" насчитывается от 500 до 1000 бойцов.

"Мы не преступники и не частная военная компания, как "Вагнера". Все мы являемся гражданами РФ. Некоторые из нас ранее служили в ВСУ", - отметил спикер.

"Цезарь" заявил, что основной целью легиона является защита Украины, освобождение ее территорий и свержение путинского режима.

Свержение путинского режима - деятельность добровольцев

22 мая бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" впервые пересекли границу с РФ и зашли в Грайворонский район Белгородской области.

В своих обращениях бойцы объяснили, что хотят создать демилитаризованную зону между странами и показать согражданам борьбу с путинским режимом.

Позже в легионе заявили, что демилитаризация приграничных областей РФ только начинается.

На днях представители "Русского Добровольческого корпуса" заявили, что в очередной раз перешли российскую границу.

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