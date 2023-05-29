В "РДК" пообещали опубликовать цель перехода в ближайшее время.

Представители "Русского добровольческого корпуса" заявили, что в очередной раз перешли российскую границу.

В Telegram они с иронией назвали это "поздравлением пограничников РФ с профессиональным праздником" и пообещали сообщить цель перехода в ближайшее время:

"Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями".

Рейды "РДК" на территорию России

Бойцы "РДК" уже несколько раз переходили границу с РФ. Во время одного из таких рейдов они зашли в Грайворонский район Белгородской области, в попытке создать демилитаризованную зону. По их словам, в результате рейда им удалось захватить БТР, стрелковое оружие и другую технику.

Тогда в области даже вводили режим контртеррористической операции.

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