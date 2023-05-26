Они отчитались и об уничтожении российской техники.

Бойцы легиона "Свобода России" показали, как проходила их операция в Белгородской области.

Ролик опубликован в их Telegram-канале. "Первая видео-сводка нашей операции в Белгородской области. Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск. Имея численное превосходство, действуя на знакомой им территории, солдаты ВС РФ панично прятались в посадках и под заборами", - говорится в подписи к видео.

На видео можно увидеть, как мотострелковая рота пытается укрыться в брошенных жилых домах, говорят бойцы легиона. "Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше. Тут же - уничтоженная и поврежденная техника, которая больше не поедет по российским дорогам разрушать украинские города. Все только начинается. Ждите!" - добавили они.

Рейд в Белгородскую область: что известно

22 мая бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" и легиона "Свобода России" заявили, что пересекли границу с РФ и зашли в Грайворонский район Белгородской области.

В Украине заявили, что не имеют к этому отношения, а в разведке - что граждане РФ проводят там операцию для "создания полосы безопасности".

В своих обращениях россияне сказали, что хотят создать демилитаризованную зону между странами и продемонстрировать своим согражданам, что с режимом Путина можно бороться.

В области вводили режим КТО, позже его сняли, отчитавшись о якобы убийстве 70 военных и уничтожении бронированных автомобилей и пикапов.

Сами бойцы РДК и легиона заявили о том, что двое их побратимов получили ранения. По их словам, им удалось захватить БТР, стрелковое оружие и другую технику.

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