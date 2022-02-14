Спикер МИД Олег Николенко отметил, что ради мира и сохранения жизней украинцев власть готова участвовать в диалогах любых форматов со странами и международными организациями.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы может отказаться от движения в НАТО, вырваны из контекста.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией, вырванные из контекста", - заявил Николенко.

При этом он отметил, что "безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".

Николенко отметил, что Пристайко справедливо упомянул в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса в сфере безопасности.

"Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в НАТО. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной насущной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - заявил Николенко.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров считает, что посол Пристайко должен объяснить свои слова о возможности отказа Украины от намерения вступить в НАТО.

"Господин посол использовал слово "гибкость". Думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду, прежде чем делать какие-то выводы, особенно такие громкие", - отметил он в комментарии УНИАН.

В то же время Никифоров подчеркнул, что, каким бы ни было объяснение посла, "североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом" Украины.

"Этот курс не только закреплен в Конституции, но по нему есть полное согласие власти и общества", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УНИАН заявил, что не видит никакого смысла спекулировать на теме, "которая уже имеет четкое документальное оформление".

"Вопрос о НАТО и Евросоюзе уже давно решен Украиной - это наш цивилизационный выбор. И это также выбор приоритетной системы коллективной безопасности. Но, к большому сожалению, аналогичного не скажешь о НАТО и Евросоюзе. Они до сих пор не решили вопрос об Украине как об обязательном партнере", - сказал он.

По мнению Подоляка, именно эта двойственность и "нежелание брать на себя ответственность" привели Украину к фантастическому уровню эскалации со стороны РФ, которая "откровенно считает личный выбор Украины провокацией".

"То есть если для нас все ясно – курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию фундаментальный, то в НАТО и Евросоюзе пока не сформулировать четкую календарную перспективу членства для Украины. Это "підважує" нашу безопасность", - пояснил он.

Советник главы ОП добавил, что в настоящее время Украина ищет, как уберечься от угрожающей ей агрессии.

Он считает, что решение о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе было бы самым эффективным элементом защиты, но такое решение должно быть принято именно странами Альянса и ЕС.

"Мы же не можем самостоятельно принять решение о вступлении. Украина ожидает ясности по поводу своих задекларированных принципов, вот об этом и говорят представители государства", - добавил он.

О чем заявил Пристайко

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее к этому вынудят обстоятельства.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вопрос об отказе от вступления в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

По его словам, "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынужденна пойти на такой шаг.

Впоследствии ведущий уточнил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО.

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, что мы гибкие, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - заявил посол.

Украина и НАТО: что требует Россия

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых речь шла о выводе войск из Украины и право Киева самостоятельно решать вопрос вступления в Альянс.

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