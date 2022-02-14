Они оба направлены в Совет Думы.

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ Владимиру Путину касательно признания "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли [первый зампред комитета Виктор] Водолацкий и [зампред комитета Артем] Туров", - сказал источник агентства.

По словам источника, второй вариант обращения предусматривает призыв к Путину признать "ДНР" и "ЛНР", но после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей, включая минские соглашения.

Ранее сообщалось, что Совет Госдумы России может принять решение относительно обращения к Владимиру Путину по поводу признания оккупированных частей Донбасса "независимыми" 14 февраля.

Признание Россией "ЛДНР": что известно

Ранее Коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут комментировать его до принятия решения Госдумой.

21 января стало известно, что в Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР".

В МИД Украины уже отреагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимыми, назвав такую инициативу "частью расшатывания".

Впоследствии партия Путина предложила официально поставлять оружие боевикам "ЛДНР".

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