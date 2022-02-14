Так же поддерживают и намерение вступить в Альянс.

В Министерстве обороны Великобритании заверили, что страна поддержит любое решение Украины касательно вступления в НАТО.

Об этом в комментарии Sky News заявил парламентский заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хэппи.

"Если Украина решит, что она собирается предложить, что она не станет членом НАТО, мы поддерживаем это - решать украинцам", - сказал он.

"Так же, если бы Украина хотела зарезервировать свою позицию и сказать, что в будущем она может захотеть присоединиться к НАТО, мы бы это поддержали, потому что это то, что такое суверенитет, и это то, что мы поддерживаем", - добавил он.

Напомним, в интервью BBC на вопрос о том, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил: "Мы могли бы".

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, что мы имеем. Когда я говорю это, мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - добавил он.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы может отказаться от движения в НАТО, вырваны из контекста.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров считает, что посол Пристайко должен объяснить свои слова о возможности отказа Украины от намерения вступить в НАТО.

Украина и НАТО: что требует Россия

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых речь шла о выводе войск из Украины и праве Киева самостоятельно решать вопрос вступления в Альянс.

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