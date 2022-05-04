Он подчеркнул, что Франция продолжит бороться с российской дезинформацией о войне в Украине.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о Второй мировой войне, назвав их отвратительной манипуляцией.

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы МИД Франции.

"Историческая манипуляция господина Лаврова и его Министерства по поводу зверств Второй мировой войны просто отвратительна. Я осуждаю эту неприемлемую и гнусную риторику. Мы продолжим бороться с российской дезинформацией о войне в Украине", - подчеркнул глава французской дипломатии.

Скандал с Лавровым

В интервью итальянской телекомпании Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Министр заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль возмутился таким заявлениями.

Израиль возмущенный такими заявлениями.

В Украине заявление Лаврова назвали "пещерным антисемитизмом", а в Германии представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт слова главы МИД РФ назвал "абсурдом". Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

МИД России не остановился на этом и после скандала с Лавровым решил продолжить серию обвинений израильского правительства, который поддержал борьбу Украины за независимость. Слова главы МИД Израиля Яира Лапида, возмутившегося сравнениями Лаврова евреев, Зеленского и Гитлера, в Москве назвали "антиисторическими".

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