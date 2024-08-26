Сообщения о сокращении помощи появились на фоне успешного продвижения ВСУ в Курской области.

Правительство Олафа Шольца пошло на резкое сокращение бюджетных расходов на помощь Украине. Хотя эта информация появилась после начала украинского наступления в Курской области, связи между этими событиями нет. Об этом в интервью "УП" рассказал немецкий политический эксперт российского происхождения Сергей Сумленный.

Аналитик убежден, что сокращение немецкой помощи является следствием внутриполитического кризиса в Германии и не является "наказанием" Украины за Курскую операцию.

"Это никак не связано с украинским наступлением. То, что происходит - это большой позор, но его причиной является не Украина", - подчеркнул он.

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Сумленный рассказал, что коалиционное правительство Олафа Шольца, сформированное тремя партиями - социал-демократы, либералы и зеленые - уже не первый год находится в кризисе. Суммарный рейтинг коалиционных партий - около 30%. Осенью в ряде регионов Германии состоятся местные выборы, которые партии из правительственной коалиции проиграют с разгромным счетом.

Зато в Германии сейчас набирают популярность антиукраинские радикал-популисты - правая "Альтернатива для Германии" и левый "Альянс Сары Вагенкнехт".

"В правительстве чувствуют кризис и конвульсивно пытаются убедить избирателя, что они все делают правильно, и вообще - что они хоть что-то делают. Так в правительстве возникла идея: давайте экономить. Мол, в стране есть экономические проблемы, да и конституция запрещает увеличивать государственный долг, поэтому надо сократить расходы по всем министерствам, а значит, и по Министерству обороны. Что сокращаем в Минобороны? Конечно же, Украину, так что помощь для Украины просто оказалась под раздачей, в коллективном наказании всех министерств", - объясняет аналитик.

Германия сокращает военную помощь Украине

Как писал УНИАН, недавно немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии негласно прекратило финансировать все экстренные внеплановые пакеты военной помощи, оставив только плановую помощь. Уже на следующий год даже плановую помощь урежут вдвое, а в последующие годы - в десять раз.

При этом Олаф Шольц отрицает сокращение помощи. Мол, поставки будут те же, просто изменится источник финансирования - доходы от замороженных активов РФ, а не немецкий бюджет.

Однако все опрошенные журналистами эксперты говорят, что использование замороженных активов еще не заработало, и неизвестно, заработает ли, а сокращение помощи началось уже сейчас.

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