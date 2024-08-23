Отмечается, что Берлин пытается переложить бремя помощи Украине на Брюссель.

В Берлине заговорили о сокращении помощи Украине. Киев стал заложником бюджетного соглашения на 2025 год между тремя партиями в неработающем коалиционном правительстве Германии.

Издание Financial Times сообщило, что Германия резко сократит помощь Украине с 7,5 млрд евро в этом году до 4 млрд евро в следующем и жалких 500 млн евро в 2027 году. В этом году не будет денег ни на какие дополнительные запросы Киева на боеприпасы или запчасти.

Киев - главный неудачник бюджетного соглашения на 2025 год, заключенного этим летом тремя партиями в неработающем коалиционном правительстве Германии после нескольких недель ожесточенных переговоров. Он стал жертвой конституционного долгового тормоза, ограничивающего дефицит госбюджета. Совершенно очевидно, что фетишистские политические дебаты о долге мешают стране решать серьезные экономические проблемы и проблемы безопасности.

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Канцлер Олаф Шольц настаивает на том, что Германия останется крупнейшим сторонником Украины в Европе. Он говорит, что Берлин вместо этого будет оказывать военную помощь через запланированный кредит в размере 50 млрд долларов, согласованный лидерами G7 и обеспеченный замороженными активами центробанка РФ.

Аргумент Шольца - это отвлекающий маневр. Кредит в размере 50 млрд долларов сложно реализовать технически, и он все еще является потенциальным заложником политических возражений, например, со стороны Венгрии. В любом случае, это не немецкие деньги.

Кредит в 50 млрд долларов не так уж и велик, поскольку он может потребоваться для покрытия бюджетного дефицита Украины, а также для закупки оружия. Это лишь малая часть от почти 300 млрд евро, которые Европа и США выделили за последние два с половиной года.

Правда, немногие другие доноры дают долгосрочные обещания. Пакет помощи в размере 61 млрд долларов, согласованный Конгрессом США в апреле, может стать последним. Но позиция Шольца - это приглашение другим лидерам G7 сократить объем помощи. Хуже того - это сигнал Владимиру Путину, который делает ставку на то, что решимость Запада ослабнет. Сокращение военной помощи может только подстегнуть его.

Германия является вторым по величине донором оружия после США. Она наращивает свою оборонно-промышленную машину и является важнейшим поставщиком средств ПВО и артиллерийских боеприпасов, но постоянные опасения Шольца спровоцировать РФ, подрывают его приверженность делу Украины.

Кроме того, немецкий канцлер возражал против любого обсуждения оборонных проектов во время встречи лидеров ЕС в июне. Амбиции Еврокомиссии по созданию фонда оборонной промышленности объемом до 100 млрд евро за счет совместных заимствований ЕС натолкнулись на сопротивление Германии.

Поддержка Украины непопулярна на востоке Германии, где пройдут региональные выборы. Сахра Вагенкнехт, популистский левый политик, выступающий против помощи Украине и имеющий большую поддержку, поставила себе в заслугу решение правительства о ее сокращении.

Победа Украины имеет фундаментальное значение для безопасности Европы и, возможно, для выживания ЕС. Европе нужно, чтобы Германия не отступала, а делала шаг вперед.

Сокращение помощи от Германии - последние новости

Недавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что Германия резко сокращает расходы на военную помощь Украине и даже уже перестала оплачивать ремонт поврежденной техники. Кроме того, в проекте бюджета на следующий год расходы на Украину Берлин хочет сократить вдвое.

Из-за этого в немецком правительствае возникли споры. Минфин и Минобороны Германии перекладывают вину друг на друга. Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц опроверг данные о том, что Германия намерена сократить поддержку Украины.

Позже The New York Times сообщило, что немецкое правительство оказалось под растущим давлением внутри страны, требующим прекратить поддержку Украины и активнее добиваться переговоров, чтобы попытаться положить конец войне с Россией.

Стоит отметить, что по доле ВВП военная помощь Германии Киеву отстает от Дании, Швеции, стран Балтии, Польши и Нидерландов.

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