Сингх отметила, что действия Украины в Курской области "соответствуют политике США" по использованию предоставленного вооружения.

В Пентагоне не считают операцию украинских войск в Курской области Российской Федерации эскалацией. Такое заявление сделала заместитель спикера американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", – приводит ее слова корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Она добавила, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину теми средствами, которые ей нужны.

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Кроме того, Сингх отметила, что действия Украины в Курской области "соответствуют политике США" по использованию предоставленного вооружения.

Бои в Курской области

Уже третьи сутки в Курской области РФ продолжаются боевые действия. В СМИ сообщают об операции ВСУ, хотя в Генштабе официально эти события не комментируют.

На ситуацию в Курской области отреагировали в Министерстве обороны Франции. Там отметили, что операция Украины имеет "определенный начальный успех".

Неназванный советник президента Зеленского в комментарии The Washington Post также сказал, что украинские официальные лица просят США разрешить им использовать ATACMS большой дальности для поражения аэродромов, которые Россия использует для ответных атак. Это, по мнению Киева, позволит военным удержать часть Курской области.

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