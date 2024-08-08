Отмечается, что украинское наступление оказалось более успешным, чем ожидали даже многие чиновники в Киеве.

Украинские официальные лица просят США разрешить им использовать ATACMS большой дальности для поражения аэродромов, которые Россия использует для атак в ответ. Это, по мнению Киева, позволит ему удержать часть Курской области.

"Это даст им рычаги влияния, необходимые для переговоров с Россией – вот о чем идет речь", – сказал на условиях анонимности советник Зеленского в комментарии The Washington Post.

Он также сказал, что Украина развернула немалое количество солдат и что они захватили около 100 квадратных километров вражеской территории. За три дня, по словам советника Зеленского, украинские войска продвинулись мимо многотысячных городов, взяли сотни пленных и захватили газоизмерительную станцию, которую Россия использует для энергетических операций с Венгрией и Словакией.

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"По словам советника Зеленского, Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию, расположенную примерно в пяти милях (около 5 км) от границы с Россией. В четверг газ все еще поступал через Суджу, последний действующий пункт отгрузки трубопровода, по которому российский природный газ поставляется в Европу через Украину. По словам советника, станция вряд ли будет использована как рычаг давления, поскольку трубопровод все равно проходит через Украину, и Киев мог бы перекрыть потоки в любой момент", – пишет издание.

Отмечается, что украинское наступление оказалось более успешным, чем ожидали даже многие чиновники в Киеве. Хотя точная цель этой операции непонятна, по мнению аналитиков, кроме потенциального отвлечения российских войск из восточной части Донецкой области, Украина, возможно, пытается получить рычаги влияния на будущие переговоры.

"Украинские войска явно продвинулись достаточно далеко вглубь Курской области, но сколько территории они контролируют или на самом деле намерены контролировать, остается неизвестным", – сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Какой бы ни была причина, Курская наступательная операция создала новое давление на российского диктатора Владимира Путина, поскольку рядовые россияне были вынуждены эвакуироваться из региона, где они столкнулись с теми же типами обстрелов, от которых уже более двух лет страдает украинское гражданское население.

Бои в Курской области

Утром 6 августа стало известно о новом прорыве украинско-российской границы. Сообщается, что за сутки украинские военные прорвали две линии фортификационных сооружений в Курской области. За 2,5 года войны против Украины на их строительство российские власти потратили 15 млрд рублей.

Украинское военное командование официально события в Курской области не комментирует. Между тем The Telegraph пишет, что за 48 часов операции Украина захватила больше территории, чем за контрнаступление-2023.

Отмечается, что наступательные операции Украины на Курском направлении не замедляются. По мнению экспертов, это наступление имеет три ключевые цели. Среди них – отвлечь российские силы от наступательных операций в Донецкой области.

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