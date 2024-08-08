В ведомстве отметили, что такая тактика может заставить РФ перебросить войска с других участков фронта.

В Министерстве обороны Франции отреагировали на события в Курской области РФ. Там заявили, что операция Украины имеет "определенный начальный успех".

В пресс-службе Минобороны страны отмечают, что операцию проводят ВСУ, несмотря на то, что украинское военное командование и официальный Киев не делали прямых заявлений по этому поводу.

"Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области, благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы с других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности", - подчеркнули в сообщении. Видео дня

По информации ведомства, обе стороны атакуют в глубину друг друга, а украинские силы продолжают наносить удары по аэродромам и энергетической инфраструктуре РФ.

Боевые действия в Курской области - последние новости

Ранее издание The Economist написало, что украинские войска вряд ли смогут захватить Курскую АЭС. По словам журналистов, для этого нужно осуществить 80-километровый марш и иметь силы больше, чем есть сейчас.

Также сообщалось, что в Курской области закрыли три железнодорожных вокзала из-за боевых действий. В российской железной дороге сообщили, что за исключением Суджанского и Кореневского районов, все остальные перевозки осуществляются в штатном режиме.

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