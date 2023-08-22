Отмечается, что якобы одной из главных тем станет "зерновой коридор".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Российскую Федерацию. Турецкий лидер планирует встретиться с московским диктатором Владимиром Путиным.

По информации турецкого издания Yeni Şafak, визит Эрдогана в РФ очень важно для продления "зернового соглашения". Отмечается, что Анкара против нового альтернативного маршрута для "зернового коридора" без участия Москвы.

"Он (Эрдоган - УНИАН) думает, что как-то можно найти точку согласия", - говорится в сообщении.

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Встреча Путина и Эрдогана - что известно

В июле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Владимиром Зеленским. Турецкий лидер настаивал на продлении "зернового соглашения" и заявил, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина в августе.

16 августа появилась информация, что Путин и Эрдоган могут встретиться в последний день августа. В то же время, российские СМИ писали, что турецкая сторона пока не имеет конкретной информацией о возможной лидеров 31 августа.

Позже журналисты выяснили, что турецкий лидер якобы рассчитывает встретиться с Путиным "лицом к лицу", но не в августе, а уже в сентябре.

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