Дмитрий Кулеба считает, что часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет особую привязанность к России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает более жесткой политики Франции по отношению к Российской Федерации, чтобы изменить расчеты Кремля, учитывая скопление российских войск у границ Украины.

Об этом говорится в статье министра для газеты Le Figaro (Франция), текст которой опубликован на сайте МИД Украины.

Глава МИД убежден, что Франция может взять на себя роль сильного лидерства во время председательства в Совете ЕС.

"Путин - оппортунист. Я убежден, что поворот Франции к более жесткой политике в отношении Москвы способен фундаментально изменить расчеты в Кремле. В это решающее время Европа должна твердо защищать собственные принципы. Сегодня, больше чем когда-либо раньше, безопасность Украины - это безопасность Европы", - подчеркнул министр.

Как отметил Кулеба, Украина высоко ценит неустанные усилия президента Франции Эммануэля Макрона, направленные на то, чтобы вернуть президента РФ Владимира Путина за нормандский стол переговоров.

"Всякая дискуссия по укреплению европейской безопасности должна начинаться с дискуссии по решению международного вооруженного конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма. Сейчас, когда российское оружие направлено в сторону Украины и Европы, важно удвоить наши дипломатические усилия и принимать сильные и принципиальные решения", - заявил Кулеба.

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Он пояснил, что если европейской дипломатии не удастся предотвратить новое нападение России на Украину, весь порядок безопасности на континенте будет нарушен.

"Потому что аппетит России в Европе будет только расти. Время оставить геополитические химеры, так же как и романтизированные представления о России, сделать требовательный диалог действительно требовательным и усилить политику реального сдерживания. Ведь речь идет не только о том, чтобы погасить нынешнюю напряженность дипломатическими средствами, но и о том, как укрепить безопасность Европы в долгосрочной перспективе", - заявил Кулеба.

Он отметил, что часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет особую привязанность к России. "Кое-кто очарован русской культурой, от Толстого до "Большого". Другие скептически относятся к США и считают отношения с Россией альтернативой. Третьи предлагают геополитическую игру: теснее сотрудничать с Россией, чтобы якобы помешать сближению России с Китаем. Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя Россия имеет мало общего с русским балетом или литературой, и возле украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов. Россия не имеет и весомой роли в противостоянии США и Китая", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Берлин и Париж не ведут ни одной игры за спиной Украины.