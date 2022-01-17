Глава МИД Украины заявляет, что Германия и Франция не принимают никаких решений по Украине без Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Берлин и Париж не ведут никакой игры за спиной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Киеве.

Сначала Бербок подтвердила, что вскоре вместе с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом прибудет в Украину для посещения линии разграничения.

"У нас будет трехсторонняя встреча, и на ней мы подробно обсудим перспективы встречи министров иностранных дел "нормандского формата" всех нас четверых. У нас уже был пример подобной встречи: мы встречались в Брюсселе пару месяцев назад и скоординировали свои шаги. Для нас сейчас важно другое: что ни Берлин, ни Париж не принимает никаких решений по Украине без Украины и не ведет никакой игры за нашей спиной в отношениях с Россией. Вот это сейчас ключевое и за это я хочу поблагодарить Анналену, что она занимает именно такую принципиальную позицию", - заявил Кулеба.

"Когда мы встретимся втроем, мы оценим перспективы возобновления полноценного "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел", - сказал Кулеба.

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В свою очередь, Бербок сказала, что Германия все будет делать для того, чтобы гарантировать безопасность Украины и Европы.

Глава МИД Германии лично работает над тем, чтобы встречаться в различных переговорных форматах с целью обеспечения безопасности, в том числе в рамках ОБСЕ.

Она отмечает, что надо прилагать усилия, чтобы за одним столом переговоров сидела и Россия с целью достижения деэскалации ситуации.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ поддерживает суверенитет Украины и готова "сделать все" для перезапуска нормандского формата.