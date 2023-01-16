Вскоре их должны вывести из эксплуатации.

В Министерстве иностранных дел Украины предложили Германии поставить в Украину боевые самолеты Tornado.

Заместитель главы МИД Андрей Мельник в микроблоге Twitter написал, что Бундесвер вскоре выведет из эксплуатации 93 Tornado, чтобы заменить их истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо в Украину, Олаф Шольц?" - написал Мельник.

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Справка УНИАН. Tornado - боевой сверхзвуковой реактивный самолёт третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. Он долгое время являлся одним из основных боевых самолётов европейских стран НАТО.

Чем известен Мельник

Как известно, Андрей Мельник восемь лет занимал должность посла Украины в Германии. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он активно критиковал власти Германии за медлительность в поставках военной помощи.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности.

По данным Bild, в Германии ему устроили "исключительное прощание", в ходе которого выразили "четкое признание" немецкого министерства.

В ноябре стало известно, что Мельника назначили заместителем главы Министерства иностранных дел Украины.

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