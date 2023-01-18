Также там указали, что они позволят сохранить тысячи жизней украинских солдат и сорвать архитектуру российского наступления.

Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter. "Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты", - отметил он.

По словам Подоляка, также это позволит сохранить тысячи жизней украинских солдат и сорвет архитектуру российского наступления.

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"Время для ATACMS пришло. Чего мы ждем?"- подчеркнул советник руководителя ОП.

Вооружение для Украины

ВСУ в течение нескольких месяцев запрашивают у партнеров дальнобойные ракеты ATACMS, предназначенные для уничтожения объектов на расстоянии до 300 км. Пока США отказываются предоставить ВСУ ракеты ATACMS. Обосновывается отказ разногласиями по ударам по целям во временно оккупированном Крыму.

Как сообщало издание Politico, во время визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский повторно должен был попросить предоставить ВСУ ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км.

Справка УНИАН. Американские комплексы ATACMS - ракеты с дальностью поражения до 300 километров. Такое вооружение раскрыло бы перед Украиной небывалые доселе возможности. ВСУ смогли бы поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря.

Скорость полета - полтора километра в секунду, при этом ракета может маневрировать в воздухе и создавать так называемые ловушки для систем ПВО противника. Сбить такую цель крайне сложно, причем понять по радарам, какая именно ракета летит, тоже практически невозможно.

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