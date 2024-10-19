Школы всех уровней и университеты не будут работать до воскресенья.

Куба погрузилась в общенациональный блэкаут после того, как одна из крупнейших электростанций острова вышла из строя и привела к отключению национальной электросети.

Ка пишет Reuters, правительство под руководством коммунистов уже закрыло школы и неосновные предприятия и отправило большинство государственных служащих домой в последней отчаянной попытке сохранить свет во время серьезного дефицита электроэнергии.

Но незадолго до полудня электростанция Antonio Guiteras, крупнейшая и самая эффективная в стране, отключилась, что привело к полному отключению сети и оставило без электричества около 10 миллионов человек. Официальные лица не сообщили, что стало причиной отказа станции.

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"Не будет покоя, пока электричество не будет восстановлено", - сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель

Отмечаетмя, что отключение электроэнергии знаменует собой новую низкую точку на острове, где жизнь становится все более невыносимой, а жители уже страдают от нехватки еды, топлива, воды и лекарств.

Нехватка электроэнергии уже побудила чиновников отменить все нежизненно важные государственные услуги в пятницу. Школы, включая университеты, были закрыты до воскресенья. Также было приказано закрыть развлекательные и культурные мероприятия, включая ночные клубы.

Чиновники заявили в середине дня, что начали предпринимать шаги по восстановлению подачи электроэнергии, но этот процесс займет время.

Практически вся торговля в столице Гаване остановилась. Многие жители сидели на порогах, обливаясь потом. Туристы съёжились от разочарования.

Премьер-министр Мануэль Марреро в четверг обвинил в ухудшении отключений электроэнергии за последние несколько недель идеальный шторм, хорошо известный большинству кубинцев - ухудшение инфраструктуры, нехватку топлива и растущий спрос. Марреро сказал в телевизионном обращении к нации:

"Нехватка топлива - это самый большой фактор".

Сильные ветры, начавшиеся с урагана Милтон на прошлой неделе, парализовали способность острова доставлять дефицитное топливо с судов в море на свои электростанции, заявили чиновники.

Правительство Кубы также винит торговое эмбарго США, а также новые санкции при бывшем президенте Дональде Трампе в трудностях с приобретением топлива и запасных частей для работы своих нефтяных электростанций.

"Сложный сценарий вызван в первую очередь усилением экономической войны и финансовыми и энергетическими преследованиями Соединенных Штатов", - сказал Диас-Канель.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заверил, что Соединенные Штаты не виноваты отключении электроэнергии на острове или в общей энергетической ситуации на Кубе.

В то время как спрос на электроэнергию вырос вместе с частным сектором Кубы, поставки топлива иссякли. Дефицит оставил Кубу на произвол судьбы на гораздо более дорогом спотовом рынке в то время, когда ее правительство находится на грани банкротства.

Кубинцы воюют в Украине на стороне РФ

Ранее сообщалось, что кубинцы продолжают ехать в Россию, чтобы присоединиться к ее войне против Украины, несмотря на попытки правительства Гаваны подавить вербовку. Добровольцы записываются по неофициальным каналам, и общее число участников боевых действий, вероятно, исчисляется несколькими сотнями, хотя точные детали установить сложно.

Щедрые выплаты, предлагаемые российскими военными, привлекают обедневших кубинцев присоединиться к войне, поскольку карибская страна борется с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия в условиях экономического кризиса, который спровоцировал массовую миграцию и уличные протесты.

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