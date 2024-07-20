Щедрые выплаты, предлагаемые российскими военными, привлекают обедневших кубинцев присоединиться к войне.

Кубинцы продолжают ехать в Россию, чтобы присоединиться к ее войне против Украины, несмотря на попытки правительства Гаваны подавить вербовку, по словам человека, знакомого с ситуацией.

Добровольцы записываются по неофициальным каналам, и общее число участников боевых действий, вероятно, исчисляется несколькими сотнями, хотя точные детали установить сложно, пишет Bloomberg.

Щедрые выплаты, предлагаемые российскими военными, привлекают обедневших кубинцев присоединиться к войне, поскольку карибская страна борется с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия в условиях экономического кризиса, который спровоцировал массовую миграцию и уличные протесты. Некоторых также привлекает перспектива получить российский паспорт после того, как президент Владимир Путин подписал в январе указ, позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

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"Мы были теми, кто узнал и обнародовал, что несколько кубинцев, находившихся в Европе, были завербованы для войны", - заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио в интервью телевидению и радио Bloomberg в апреле.

Куба и Россия имеют тесные политические связи, продолжающиеся десятилетиями, начиная с поддержки Советским Союзом Гаваны против торгового эмбарго США после коммунистической революции 1959 года под руководством Фиделя Кастро. В марте Россия отправила на Кубу танкеры с сырой нефтью, чтобы помочь облегчить экономический спад, а в прошлом месяце группа военно-морских кораблей прибыла в Гавану с запланированным визитом.

Число новобранцев меркнет по сравнению с эпохой Холодной войны, когда десятки тысяч кубинцев воевали в Анголе в 1970-х и 1980-х годах вместе с сотнями советских военных советников в опосредованной войне против США и их союзников.

Конечно, количество кубинцев, посещающих Россию, в основном туристов, резко сократилось за последние годы: с почти 77 000 в 2021 году до примерно 15 000 в прошлом году. Однако, согласно пограничным данным российской службы безопасности, количество тех, кто заявил, что находится в командировке, увеличилось вдвое: с 492 в 2021 году до 942 в прошлом году.

Кубинские официальные лица посылают противоречивые сигналы по поводу участия России в войне в Украине. Через несколько часов после того, как посол Кубы в Москве заявил в сентябре, что его правительство не возражает против того, чтобы ее граждане присоединялись к российской армии для боевых действий, министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что "однозначная" позиция Гаваны заключается в том, чтобы противостоять вмешательству.

После того, как в сентябре 17 человек были арестованы в связи с предполагаемой группировкой по торговле людьми, которая заманивала кубинцев воевать на стороне России, Министерство иностранных дел заявило в своем заявлении, что "Куба не участвует в войне в Украине" и будет действовать "твердо" для того, чтобы прекратить любые кампании по вербовке.

Вербовка РФ иностранцев на войну

Россия предприняла шаги по увеличению набора военнослужащих внутри страны и за рубежом, стремясь заменить огромное количество военнослужащих, убитых или раненых в боях в Украине.

По оценкам европейских чиновников, Кремль заставил тысячи мигрантов, а также иностранных студентов и рабочих сражаться бок о бок с российскими войсками. Индия заявила, что премьер-министр Нарендра Моди "решительно" поднял вопрос о досрочном увольнении граждан своей страны, которых "ввели в заблуждение", заставив вступить в российскую армию, во время переговоров с Путиным в Москве в начале этого месяца.

Ранее в этом году Непал также заявил, что ему известно о примерно 400 непальских мужчинах, завербованных Россией, хотя многие из них, скорее всего, подписались без ведома правительства.

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