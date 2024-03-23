Он отметил, что власти России реагировали довольно странным образом.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула, комментируя теракт в "Крокус Сити" в Подмосковье и действия российских властей накануне теракта и сразу после него и отметил, что все было очень неестественно. В эфире "Эспрессо" он спрогнозировал, что такой "движ вселенского масштаба" явно кто-то организовал, вопрос лишь в том, какие цели он преследовал.

В частности, Притула напомнил, что разведки многих стран сообщали о возможном теракте в РФ, однако российские власти проигнорировали это предупреждение и не приняли соответствующих мер безопасности

"На сегодня известно лишь то, что власти России реагировали довольно странным образом на сообщение о возможном теракте, которое поступило от разведок других стран в режиме "обязанность сообщить"... И в конце концов можно сказать, что этот теракт на совести Путина, потому что, если бы он не проигнорировал предупреждение, то ничего такого не произошло, потому что были бы приняты меры безопасности и прочее. Но все происходило с точностью до наоборот. На входе в ТРЦ "Крокус" не было охраны, никто никого не проверял. Кроме того, база ОМОН находится на расстоянии 3 км от этого ТРЦ, а они ехали час", - прокомментировал полковник запаса СБУ.

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По его словам, еще есть очень много моментов, которые свидетельствуют, что абсолютно все происходило не так, как должно быть в таких ситуациях.

"Здесь возникает вопрос: кто же это все организовал? А кто-то совершил этот шум, организовал движ вселенского масштаба, а сам в это время что-то делает другое. Возможно, это подготовка к мобилизации, накручивание ситуации в России, чтобы обвинить, например, Украину, чтобы мобилизовать общество. Это наиболее вероятная версия, на мой взгляд", - отметил эксперт.

Также, по его словам, как одну из версий можно рассматривать и борьбу между башнями Кремля, которые решили таким образом "немножко подставить Путина".

"Такую информацию тоже могла получить американская разведка и заблаговременно сообщить всем. Этот вариант тоже возможен", - отметил Притула.

Теракт в "Крокус Сити" - что известно

Согласно данным российских властей, во время стрельбы и последующего пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта погибли по меньшей мере 130 человек. При этом количество жертв может увеличиться, ведь разбор завалов продолжается.

Власти США утверждают, что за теракт в Подмосковье несет ответственность ячейка террористической организации Исламского государства. Однако в России уже решили, что виновата во всем Украина.

В частности, российский диктатор Владимир Путин в своем обращении заявил, что террористы пытались убежать и двигались в сторону Украины, где, "для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы".

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