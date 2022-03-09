Путин, по информации СМИ, не принял ее отставку.

Глава Центробанка РФ, аналога украинского Нацбанка, Эльвира Набиуллина якобы подала в отставку.

Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook. Эту информацию изданию "Обозреватель" также подтвердили два не связанных между собой источника среди российской политической элиты.

При этом отмечается, что президент России Владимир Путин отказался ее увольнять, ведь финансовая система РФ сейчас может рухнуть.

"Председатель ЦБ России подала в отставку в связи с неготовностью к сложившейся ситуации. Крысы уже побежали с российского военного корабля. Отставка не принята. Путин потянет ко дну всех своих приспешников", - говорится в сообщении Гончарука.

По словам источников "Обозревателя", Набиуллина озвучила желание уйти в отставку лично во время разговора с российским премьером Михаилом Мишустиным. Все - из-за экономического кризиса в РФ после вторжения в Украину.

Как сообщалось, в России стоимость доллара на наличном рынке достигает новых высот - по состоянию на утро 9 марта она достигла отметки в 190 рублей.

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