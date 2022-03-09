В обменниках доллар достиг отметки в 190 рублей, но купить его не так просто - многие обменные пункты пустые.

В России стоимость доллара на наличном рынке достигает новых высот - по состоянию на утро 9 марта она достигла отметки в 190 рублей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

При этом во многих обменниках в РФ закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи со складывающейся ситуацией" не открывать торги акциями.

Ночью в Москве СМИ засняли очередь у банкомата:

Напомним, Центральный банк РФ запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более 10 тыс. долл. Оставшуюся сумму получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.

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