В России стоимость доллара на наличном рынке достигает новых высот - по состоянию на утро 9 марта она достигла отметки в 190 рублей.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.
При этом во многих обменниках в РФ закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи со складывающейся ситуацией" не открывать торги акциями.
Ночью в Москве СМИ засняли очередь у банкомата:
Напомним, Центральный банк РФ запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более 10 тыс. долл. Оставшуюся сумму получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.