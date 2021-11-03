Украинцы были в составе экипажа самолета Ан-12, который разбился вблизи Иркутска.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что в России в результате крушения самолета Ан-12 погибли двое украинских граждан.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в микроблоге Twitter.

"По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, который разбился возле Иркутска, были 2 украинцев. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы", - написал Николенко.

Telegram-канал "Mash" назвал имена погибших граждан Украины: Олег Валерьевич Щучко и Александр Борисович Чуприненко.

Читайте такжеСамолет сгорел дотла: в Техасе пассажиры чудом выжили в авиакатастрофе (видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, под российским городом Иркутск разбился самолет Ан-12, следовавший по маршруту Якутск-Иркутск. По одним данным, на борту находились лишь семеро членов экипажа. По другим - на борту было лишь двое пилотов и груз. По предварительным данным, все, кто находился на борту самолета, погибли. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

Напомним, в сентябре в России разбился самолет с 16 пассажирами на борту, четыре человека погибли.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко