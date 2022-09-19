В ЕС считают, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции

Крупнейший турецкий частный банк İşbank временно не работает с российской платежной системой "Мир".

Об этом сообщает Reuters.

После новостей о том, что США сосредоточились на турецких банках, которые входят в российскую локальную платежную систему "Мир", İşbank объявил о приостановке операций в этой системе.

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В заявлении банка говорится, что он стремится вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами коммерческой деятельности.

На прошлой неделе Financial Times сообщила, что ЕС считают, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции. США и Европейский союз готовятся усилить давление на Турцию в связи с санкциями, введенными против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Речь шла о таких банках как Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank и Halkbank. Они включены в систему "Мир", которую Центральный банк России использовал как альтернативу Visa и Mastercard.

Российские СМИ сообщали, что по состоянию на 15 сентября карты "Мир" работали в Турции в обычном режиме, но клиенты уже сталкивались с проблемами при обслуживании, в частности в случае оплаты картами подсанкционных банков.

О том, что пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 5 августа после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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