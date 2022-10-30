Киберпреступники могли получить много ценной информации.

Мобильный телефон Лиз Трасс взломали связанные с Кремлем хакеры, когда она занимала пост главы МИД Великобритании. Киберпреступникам удалось получить доступ к ценным данным. Оппозиция призывает к расследованию.

Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники, а затем новость подхватили и ведущие СМИ, в частности Reuters.

Хакеры якобы получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с международными партнерами, в том числе и по поставкам оружия для Украины, а также частной переписки Трасс с Квази Квартенгом, который возглавил Минфин. В распоряжении киберпреступников оказалась переписка с критикой в адрес Бориса Джонсона.

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Представитель правительства Британии заявил, что не может комментировать эту информацию, но заверил, что в правительстве действуют надежные механизмы для защиты от кибератак.

Оппозиция возмущена новостями о взломе телефона Трасс и требует расследования, пишет The Guardian.

"Мы должны знать, что правительство признает важность полной защиты нашей нацбезопасности... также есть серьезные вопросы относительно того, почему и как эта информация "утекла" или ее слили именно сейчас", - заявила представительница лейбористов Иветт Купер.

Представитель либеральных демократов Лайла Моран заявила, что крайне важно разобраться, скрыли информацию о взломе телефона Трасс, если он действительно был.

Борьба за пост премьера Великобритании

Как известно, 5 сентября Лиз Трасс избрали новым лидером Консервативной партии. Уже 20 октября она ушла в отставку пробыв на посту всего 45 дней.

Сообщалось, что популярность партии упала до рекордно низких значений за всю историю социсследований.

Ее предшественник Джонсон предоставлял поддержку Украине, а также призвал другие страны не идти на уступки российскому диктатору.

За время войны он трижды приезжал в столицу. Во время последнего визита президент Украины Владимир Зеленский вручил ему орден Свободы.

22 октября СМИ сообщали, что Джонсону удалось получить поддержку более 100 депутатов, чтобы вновь принять участие в предвыборной гонке за пост премьер-министра Великобритании.

Официально о намерении баллотироваться объявили лидер палаты общин Пенни Мордонт и бывший министр финансов Риши Сунак. Последний одержал победу.

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