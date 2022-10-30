Мобильный телефон Лиз Трасс взломали связанные с Кремлем хакеры, когда она занимала пост главы МИД Великобритании. Киберпреступникам удалось получить доступ к ценным данным. Оппозиция призывает к расследованию.
Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники, а затем новость подхватили и ведущие СМИ, в частности Reuters.
Хакеры якобы получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с международными партнерами, в том числе и по поставкам оружия для Украины, а также частной переписки Трасс с Квази Квартенгом, который возглавил Минфин. В распоряжении киберпреступников оказалась переписка с критикой в адрес Бориса Джонсона.
Представитель правительства Британии заявил, что не может комментировать эту информацию, но заверил, что в правительстве действуют надежные механизмы для защиты от кибератак.
Оппозиция возмущена новостями о взломе телефона Трасс и требует расследования, пишет The Guardian.
"Мы должны знать, что правительство признает важность полной защиты нашей нацбезопасности... также есть серьезные вопросы относительно того, почему и как эта информация "утекла" или ее слили именно сейчас", - заявила представительница лейбористов Иветт Купер.
Представитель либеральных демократов Лайла Моран заявила, что крайне важно разобраться, скрыли информацию о взломе телефона Трасс, если он действительно был.
Борьба за пост премьера Великобритании
Как известно, 5 сентября Лиз Трасс избрали новым лидером Консервативной партии. Уже 20 октября она ушла в отставку пробыв на посту всего 45 дней.
Сообщалось, что популярность партии упала до рекордно низких значений за всю историю социсследований.
Ее предшественник Джонсон предоставлял поддержку Украине, а также призвал другие страны не идти на уступки российскому диктатору.
За время войны он трижды приезжал в столицу. Во время последнего визита президент Украины Владимир Зеленский вручил ему орден Свободы.
22 октября СМИ сообщали, что Джонсону удалось получить поддержку более 100 депутатов, чтобы вновь принять участие в предвыборной гонке за пост премьер-министра Великобритании.
Официально о намерении баллотироваться объявили лидер палаты общин Пенни Мордонт и бывший министр финансов Риши Сунак. Последний одержал победу.