Элизабет Трасс ушла в отставку 20 октября, пробыв на посту премьера Британии всего 45 дней.

ОБНОВЛЕНО 17:23. Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, что позволяет ему снова претендовать на должность премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

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Бывший глава британского правительства отдыхал вместе с семьей в Доминиканской Республике, но после драматического ухода Элизабет Трасс прервал отпуск и уже сегодня вернулся домой.

Супруги возвращались в Лондон в эконом-классе. В самолет они сели раньше других пассажиров.

Все это происходит на фоне слухов о баллотировании Джонсона на пост премьера. Накануне его коллега - депутат от консерваторов Джеймс Даддридж - подтвердил, что Борис желает снова возглавить консервативную партию.

Журналисты отмечают, что полет Джонсона отслеживали в онлайн-режиме около 7 тысяч человек.

Отставка Элизабет Трасс и надежды Джонсона

Элизабет Трасс ушла в отставку 20 октября, пробыв на посту премьера Британии всего 45 дней.

После чего в стране начали распространять слухи о возвращении в большую политику Джонсона. Кандидатуру бывшего премьера уже поддержал министр обороны Бен Уоллес.

В июле 2022 года свою прощальную речь Джонсон закончил словами героя фильмов о "Терминаторе": "Я еще вернусь, детка".

Борис Джонсон является большим другом Украины, он трижды приезжал в Украину после 24 февраля и даже получил от Зеленского орден Свободы.

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