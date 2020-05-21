Врачи России о пандемии коронавируса: "Мы - расходный материал"

Российские врачи жалуются, что россияне их презирают, руководство грозит увольнениями, а полиция наказывает штрафами в разгар пандемии.

Нет никакой ежедневной демонстрации благодарности российским врачам и медсестрам во время пандемии коронавируса, как это происходит на Западе. Вместо аплодисментов они сталкиваются с недоверием, мизерными зарплатами и даже открытой враждебностью.

Об этом пишет Associated Press. Люди, которые живут вблизи Национального центра медицинских исследований эндокринологии в Москве, где сейчас лечат пациентов с вирусом, жалуются, когда видят медиков, которые выходят из здания в полной защите. Москвичи боятся, что они распространят таким образом заразу.

"Возможно когда болезнь постучится в дверь каждой семьи, отношение к врачам изменится", - сказал хирург Александр Гадзира.

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Вспышка коронавируса создала невероятное давление на медицинское сообщество России. Пока государственные СМИ хвалят некоторых из них как героев, врачи и медсестры, с которыми пообщались журналисты Associated Press, говорят, что им приходится одновременно бороться с двумя врагами: вирусом и системой, которая отказывается их поддерживать. Они жалуются на недостаток защитного оборудования. Многие из российских врачей говорят, что им угрожают увольнением и судебным преследованием, если они будут публично говорить о проблемах. Часть медиков уволилась. Кое-кто совершил самоубийство. Правительственные чиновники настаивают, что нехватка медицинских средств изолирована и не распространена.

Антипатия к медицине очень распространена в России. Об этом говорит социальный антрополог Александра Архипова, которая исследует сообщения в социальных сетях о теории заговора на тему коронавируса. Более 100 теорий, которые она изучает, утверждают, что врачи умышленно ставят диагноз COVID-19 для того, чтобы "содрать" больше денег с пациентов. Другие выдумки рассказывают о том, что медики помогают правительству скрыть эпидемию.

"Это кризис доверия, который эпидемия разоблачила. Я не видела такого подхода больше нигде", - сказала Архипова.

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Доверие к государственным институтам всегда было низким в России. Об этом свидетельствуют опросы. А большинство больниц в стране - государственные. Издание напоминает, что в России более 300 тысяч случаев заражения и 2972 официально зафиксированные смерти от коронавируса. Правительство активно спорит с критиками, которые ставят под сомнение относительно низкое количество погибших. Официальные заявления и сообщения в СМИ более чем 70 регионов РФ свидетельствуют, что по меньшей мере 9479 медиков заразились вирусом за прошлый месяц. Более 70 - умерли. Работники системы здравоохранения убеждены, что количество жертв на самом деле больше. И в списке на самом деле более чем 250 врачей и медсестер.

Доктор Ирина Васкянина говорит, что в ее больнице в городе Реутов вблизи Москвы минимум 40 работников заражены коронавирусом. Она также рассказала, что оскорбления и угрозы от руководства стали нормой после того, как она пожаловалась на условия работы своему начальнику, правоохранителям и даже президенту Владимиру Путину.

"Я передала свои записи. Они не позволяют мне делать мою работу. Я люблю свою работу и хочу заниматься ею и дальше. Но я не могу продолжать в таких условиях", - говорит она, добавляя, что 13 из 14 ее коллег уже уволились.

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Врача отдела интенсивной терапии Татьяну Ревву из города Калач-на-Дону вызвали в отделение полиции для допроса. Там ее обвинили в дисциплинарном нарушении за то, что она записала видео о нехватке оборудования в больнице. Главный врач пожаловался на нее в прокуратуру за "распространение ложной информации". Это нарушение наказывается штрафом в размере до 25 тысяч долларов или тюремным заключением.

"Еще один выговор и меня уволят", - сказала Ревва AP.

Доктор Олег Кумейко, главный врач клиники, в которой она работает, не ответил на запросы о комментарии.

"Я не понимаю, почему они относятся к нам так, будто мы расходный материал", - сказала Нина Рогова, которая работает медсестрой в Владимирской области, за 200 километров от Москвы. Она лечится от коронавируса, который подхватила на работе. По словам медсестры, ей угрожают увольнением после того, как она рассказала местной прессе о нехватке средств защиты.

Врачи в Чечне, которые жаловались на нехватку необходимого оборудования, потом были вынуждены отказаться от своих слов и извиняться за "ошибку" на телевидении. Лидер региона Рамзан Кадыров заработал дурную славу за то, что подавляет несогласных и требует их увольнения с работы.