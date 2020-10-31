В Испании молодежь протестует против карантинных ограничений.
Читайте такжеВ Италии жестко протестуют против карантинных ограничений: задержаны 20 человек
Как сообщает Deutsche Welle, самые крупные столкновения протестующих с полицией произошли в Барселоне.
"В ночь на 31 октября сотни молодых людей перекрывали баррикадами улицы, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, в том числе полицейские фургоны, крушили и грабили магазины, бросали в полицейских камни и бутылки", - говорится в сообщении.
Молодежь, недовольная карантинными мерами, требовала немедленной отставки правительства - как центрального, так и регионального. В ходе столкновений с полицией, которая применила против протестующих дубинки, ранены более 30 человек, в том числе 20 полицейских. Десятки протестующих задержаны.
Что этому предшествовало
- 30 октября, в правительстве Испании сообщили о рекордных для страны более 25 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.
- Общее число случаев COVID-19 в Испании с начала эпидемии превысило отметку в 1,1 миллиона, всего в стране умерли почти 36 тысяч человек, у которых было подтверждено инфицирование коронавирусом.
- 29 октября парламент Испании поддержал предложение правительства о продлении действия чрезвычайного положения, направленного на борьбу с распространением коронавируса, еще на полгода, до 9 мая 2021 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram