В ходе столкновений с полицией, которая применила против протестующих дубинки, ранены более 30 человек, в том числе 20 полицейских.

В Испании молодежь протестует против карантинных ограничений.

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Как сообщает Deutsche Welle, самые крупные столкновения протестующих с полицией произошли в Барселоне.

"В ночь на 31 октября сотни молодых людей перекрывали баррикадами улицы, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, в том числе полицейские фургоны, крушили и грабили магазины, бросали в полицейских камни и бутылки", - говорится в сообщении.

Молодежь, недовольная карантинными мерами, требовала немедленной отставки правительства - как центрального, так и регионального. В ходе столкновений с полицией, которая применила против протестующих дубинки, ранены более 30 человек, в том числе 20 полицейских. Десятки протестующих задержаны.

Что этому предшествовало

30 октября, в правительстве Испании сообщили о рекордных для страны более 25 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

Общее число случаев COVID-19 в Испании с начала эпидемии превысило отметку в 1,1 миллиона, всего в стране умерли почти 36 тысяч человек, у которых было подтверждено инфицирование коронавирусом.

29 октября парламент Испании поддержал предложение правительства о продлении действия чрезвычайного положения, направленного на борьбу с распространением коронавируса, еще на полгода, до 9 мая 2021 года.

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Автор: Юлия Янкевич