цей матеріал доступний українською

Трамп сравнил пандемию COVID-19 со Второй мировой, не забыв и про Китай

15:56, 07 мая 2020
Мир
158 0
Дональд Трамп / REUTERS

Слова американского лидера цитирует BBC.

Читайте такжеСейм Польши принял голосования на президентских выборах по почте

По мнению Трампа, вспышка коронавируса поразил США сильнее, чем японская бомбардировка Перл-Харбора во Второй мировой войне или теракты 11 сентября.

«Это хуже, чем Перл-Харбор, это хуже 11 сентября. Подобного нападения никогда не было. И этого не должно было произойти. Это должно было быть остановлено в Китае, это должны были остановить у источника. Но этого не сделали», – заявил Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

Американо-китайские отношения заметно ухудшились на фоне пандемии и обвинений КНР.

По мнению китайских экспертов, отношение к их стране в мире сейчас "наиболее враждебно" за десятки лет. И по наихудшему сценарию стоит даже готовиться к открытому военному противостоянию со США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter