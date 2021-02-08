Медики, которые пытались предупредить мир о коронавирусе и столкнулись с преследованиями за это, теперь чувствуют себя виноватыми.

23 января 2021 года, через год после того, как Ухань был закрыт на жесткий карантин из-за COVID-19, врач из отделения интенсивной терапии в Центральной больнице города по имени Сун написал на своей странице в WeChat: "Возможно, мир не для добрых людей. Но если темнота неизбежна, то единственное, что мы можем сделать, - это оставаться верными нашим первоначальным стремлениям вместо того, чтобы позволить темноте вокруг поглотить нас".

Врач, чье настоящее имя не раскрывается, даже через год после появления коронавируса смог поговорить с журналистами Foreign Policy всего несколько минут. Потому что он до сих пор вынужден бегать между палатами, следить за больными и подсоединять тяжелых пациентов к системам вентиляции легких. Сун впервые услышал о своем коллеге Ли Венляне - одном из первых врачей, которые попытались предупредить о надвигающейся пандемии коронавируса - лишь тогда, когда о нем начали писать все мировые СМИ. И когда они наконец встретились, ли лежал на больничной койке, а другой врач пытался подсоединить его к системе ИВЛ. То был последний день его жизни.

Читайте такжеКитай ужесточает карантин из-за нового скачка зараженный коронавирусомЗа время пандемии работа врача стала чрезвычайно тяжелой. В январе и до середины февраля Сун жил в своем кабинете. Он страдает от большого психологического и физического стресса. Китайский врач хотел спасать жизни, но также разоблачить правду, чтобы остальной мир мог лучше подготовиться к борьбе с болезнью. Смерть Ли подтолкнула Суна стать информатором ряда СМИ в Китае. Он рассказал журналистам о халатности различных правительственных чиновников и Государственного совета КНР в борьбе с COVID-19. Однако, отчеты, которые он прислал прессе, так и не были опубликованы. Зато руководство больницы попыталось убедить его сосредоточиться на научных исследованиях вместо того, чтобы воевать с правительством.

Семья и друзья китайского врача не понимали, почему он вдруг поставил под угрозу свою карьеру, рискуя попасть за решетку. В конце концов, Сун отказался от своих попыток. Однако, теперь его мучает совесть. Месяцами его съедала ненависть к себе, пока, как говорит сам врач, он не смирился с "собственными ошибками".

Сун был одним из немногих людей из Уханя, с которыми Foreign Policy удалось пообщаться в течение 2020 года. Большинство из них были китайскими журналистами, которые из-за цензуры не могли самостоятельно опубликовать свои репортажи, поэтому пытались передать их изданиям в других странах. Также среди тех, с кем удалось поговорить в Ухане, были врачи и родственники тех, кто погиб на передовой борьбы с первым вспышкой COVID-19.

Читайте такжеПока весь мир на карантине, в Ухане провели многотысячную пляжную вечеринку (фото)Доктор Ай Фэн тоже была коллегой Ли Вэньляна. Она, как и доктор Сун, обвиняет себя в том, что не сделала достаточно во время пандемии. 30 декабря 2019 года Ай Фэн получила копию лабораторных результатов пациента с тяжелыми похожими на грипп симптомами. В документе было указано, что причиной их появления был "похожий на SARS коронавирус". Она сделала фото результатов и отправила их коллегам. Таким образом, эти фото распространились по всей клинике. Через день Ли переслал их еще большему количеству людей.

2 января 2020 года доктора Ай Фэн вызвала "на разговор" Чаи Ли - партийный представитель в центральной больнице Уханя. Она запугала врача угрозами и заставила молчать. Чаи позже уволили за то, что она принимала участие в попытках скрыть вспышку коронавирус. В марте Ай Фэн стала известной после того, как в статье в журнале Renwu ее включили в список тех, кто первыми подняли тревогу о начале эпидемии COVID-19 в Ухане.

Доктор Ай Фен также в мае рассказала о том, как после операции в клинике AIER Eye в Ухане потеряла зрение правого глаза. Все трое офтальмологов в ее собственной клинике включительно с Ли умерли во время пандемии COVID-19. Она прекратила работать после психического расстройства, которое началось после потери ребенка из-за потери веса. После года пандемии коронавируса врач Ай Фэн до сих пор обвиняет себя в том, что не достаточно говорила о болезни. В письме журналистам Foreign Policy она указала, что если бы могла заново прожить свою жизнь, то пожертвовала бы карьерой, чтобы только предупредить как можно большее количество людей о коронавирусе. Лаборатория прислала ей оригинал тех первых исследований на память. И доктор Фэн держит этот документ у себя на столе как напоминание.

Читайте такжеКитай блокирует приезд экспертов, изучающих происхождение коронавируса - ВОЗНа этот раз она отказалась договариваться с клиникой AIER Eye из-за потерянного зрения. Фен ведет борьбу не просто за себя, но и за многих других пациентов, которые конфликтуют с частными клиниками в Китае. Врач говорит, что не позволит закрыть ей рот снова.

Шиньи Чжонзе расстроена, пока все вокруг празднуют "победу" над COVID-19 в Китае. 19 февраля 2020 года ее отец Ву Чжонзе, который работал в клинике Тяньань, потерял сознание в своем кабинете из-за церебрального паралича. Когда коллеги нашли его, он смог из последних сил напомнить людям, которые его спасали, чтобы "одели маски". Коллеги переводили его в разные клиники. Но все врачи были заняты лечением пациентов с COVID-19. Поэтому не нашлось никого, кто мог бы провести неотложную операцию и спасти Ву. Вскоре он умер.

Китайские СМИ некоторое время называли Ухань "городом-героем", а его жителей - "героическими людьми". Но Шиньи не считает себя "героем". Она не думает, что была смелее или выносливее, чем другие люди. На самом деле, она до сих пор не справилась со своим горем. После потери отца руководство клиники Тяньань помогло ей подать документы на назначение выплат и пенсии. Несколько организаций присудили ее отцу гранты и награды. Неизвестные люди присылали Шиньи подарки. О ее отце также упомянули в документальном фильме, который сняла китайская технологическая компания Tencent. Шиньи говорит, что благодарна за все эти проявления доброты, но она все еще не разобралась с собственными эмоциями.

Читайте такжеВ ВОЗ не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории в УханэОна также боится, что о людях, таких как ее отец, забудут. В Ухане жизнь вернулась к норме. Люди собираются с друзьями и наслаждаются социальной активностью. Шиньи кажется, что часть ее была утеряна той дождливой зимой. И ничто не заполнит пустоту в ее сердце. Так что для нее никакой победы нет.

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Перевод: Лесь Дымань