В стране вводятся ограничения работы магазинов, транспорта и комендантский час.

В Грузии ужесточили карантинные ограничения в связи с ростом статистики заболеваемости коронавирусом. Ограничения будут действовать с 28 ноября по 31 января включительно, решил Межведомственный координационный совет Грузии.

Как пишет Грузия Online, с субботы 28 ноября закрыты магазины, рынки, рестораны, фитнес-центры и бассейны, а общественный и междугородний транспорт приостанавливает работу.

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Также в Грузии вводится комендантский час с 21:00 до 05:00 - в это время гражданам запрещено передвигаться по улицам пешком и на авто, а также находиться в общественных местах.

В канун Нового года и Рождества комендантский час планируют отменить, если ситуация с распространением болезни не ухудшится.

В Грузии на 28 ноября зарегистрировано 127 942 случаев коронавирусной болезни и 1 195 смертей.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на субботу в мире зафиксировано 61 645 535 случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За сутки: 670 959 человека; умерли: 1 442 664 человека (10 616 за сутки); выздоровели: 39 446 275 человек (376 462 за сутки).

За 24 часа в Украине диагностировали 16 249 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране возросло до 709 701, сообщили в Минздраве.

За сутки от осложнений коронавирусной болезни умерло 184 человека. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 12 093 летальных случаев.

Также за это время болезнь удалось преодолеть 8 897 пациентам. Всего количество выздоровевших в стране выросло 335 135 человек.

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Автор: УНИАН