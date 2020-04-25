Бельгия в мае выходит из карантина
Бельгия объявила о постепенном ослаблении карантинных ограничений в начале мая.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
Страна будет выходить из карантина в три этапа. Первый начнется 4 мая и состоит в восстановлении работы промышленных предприятий. Через неделю, 11 мая, работу возобновят все магазины.
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18 мая начнется второй этап восстановления обучения в школах, с приоритетом учеников выпускных классов. В классе одновременно будут обучаться не более 10 учеников и все ученики, старше 12 лет, а учителя должны будут носить маски.
Также на этом этапе возобновят работу предприятия сферы услуг, в частности, парикмахерские и музеи. Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.
Третий этап запланирован на 8 июня: начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.
Впрочем, «масочный режим» в общественном транспорте и школах продлится.