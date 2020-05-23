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В Англии от COVID-19 умер таксист после того, как в него плюнул не желавший платить зараженный пассажир

04:21, 23 мая 2020
Мир
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61-летний таксист Тревор Белль умер от коронавируса  / фото Gofundme

22 марта 61-летний таксист Тревор Белль вез пассажира в лондонском районе Стратфорд, сообщает The Mirror.

Мужчина отказался заплатить водителю девять фунтов стерлингов (293 грн - УНИАН) и плюнул на него со словами: «У меня коронавирус, теперь и у тебя тоже».

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После произошедшего состояние Белля ухудшилось, у него появились симптомы инфекции. Через несколько дней мужчину госпитализировали, и три недели он боролся за жизнь в больнице. 18 апреля Белль скончался.

Друг таксиста Дэмиен Бриггс рассказал, что Белль недавно стал дедушкой.

«Он был веселым человеком, который всегда находил способ заставить других улыбнуться и забыть о проблемах. Печально, что он заразился во время работы», — подчеркнул Бриггс.

На странице сайта GoFundMe родным погибшего удалось собрать шесть тысяч фунтов (195 тис. грн) — вдвое больше, чем планировалось, чтобы оплатить его похороны и организовать поминки.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые нашли человека, образцы крови которого содержат антитело, блокирующее новый коронавирус SARS-CoV-2. Около 17 лет назад пациент перенес атипичную пневмонию.

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