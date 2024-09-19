Владимир Зеленский и Радослав Сикорский провели переговоры, исход которых удивил польскую сторону, как заявил польский журналист.

Министерство иностранных дел Польши планирует "давить" на Украину в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, пишет польский журналист Марцин Терлик для Onet. Как говорится в материале, между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским состоялись "неприятные" переговоры по этому вопросу.

Терлик, со ссылкой на собеседников, ознакомленных с деталями встречи, заявляет, что в Варшаве разочарованы позицией украинских политиков по вопросу Волынской трагедии.

"МИД планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы", - говорится в СМИ.

По информации журналиста, Украина заняла "требовательную позицию".

"Мы знаем, что Зеленский находится под огромным давлением, но не может быть так, чтобы поблажки шли только в одну сторону. Между тем Украина заняла требовательную позицию. В сфере обороны мы можем это понять. Но в других сферах это должно измениться", – заявил Терлику источник.

Речь, по его словам, идет прежде всего об эксгумации жертв Волынской трагедии. Украинская сторона, как говорится в издании, годами не выдавала разрешений на проведение этих эксгумаций, что является одним из самых серьезных вопросов в отношениях между двумя странами.

В издании отмечают, что в ближайшие месяцы МИД Польши планирует использовать стремление Украины к вступлению в ЕС как средство давления на Киев. В январе 2025 года Польша примет на себя полугодовое председательство в Европейском Союзе, что даст ей ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в Союз.

"Сикорский убеждал Зеленского решить исторические вопросы с Польшей сейчас, потому что это будет стоить ему меньшей цены, чем во время переговоров о вступлении. Но до Зеленского это не дошло", - сказал изданию источник.

Польско-украинские отношения

Ранее УНИАН сообщал, как Украине решить исторический конфликт с Польшей, по словам главы МИД Польши Радослава Сикорского. Он заявил, что ситуацию можно изменить с помощью одного решения - провести эксгумацию и надлежащее захоронение погибших.

Кроме того, экс-глава МИД Польши пожаловался на "политику гиены" Варшавы насчет Киева. Он объяснил, что "политика гиены" в этом случае заключается в попытках воспользоваться уязвимым положением Украины для достижения своих целей.

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