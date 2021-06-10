Кибернападение расследует ФБР.

Компания JBS, которая считается мировым производителем мяса, на прошлой неделе подверглась кибератаке и выплатила хакерам-вымогателям 11 миллионов долларов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Это было болезненное решение, но только так мы могли защитить наших клиентов», – заявил генеральный директор компании.

Сообщается, что 30 мая компания JBS из-за хакеров была вынуждена полностью остановить производство мяса в своих американских и австралийских филиалах. Компании угрожали удалить файлы компании.

Читайте такжеУ Байдена допустили шаги в ответ на атаку российских хакеров на компанию JBSФБР взялось за расследование кибернападения. Там считают, что его осуществила хакерская группа, базирующаяся в России.

Тем временем в Белом доме анонсировали, что российские хакерские атаки станут одной из тем переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

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Автор: Катерина Шварц