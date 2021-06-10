Компания JBS, которая считается мировым производителем мяса, на прошлой неделе подверглась кибератаке и выплатила хакерам-вымогателям 11 миллионов долларов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Это было болезненное решение, но только так мы могли защитить наших клиентов», – заявил генеральный директор компании.
Сообщается, что 30 мая компания JBS из-за хакеров была вынуждена полностью остановить производство мяса в своих американских и австралийских филиалах. Компании угрожали удалить файлы компании.
Читайте такжеУ Байдена допустили шаги в ответ на атаку российских хакеров на компанию JBSФБР взялось за расследование кибернападения. Там считают, что его осуществила хакерская группа, базирующаяся в России.
Тем временем в Белом доме анонсировали, что российские хакерские атаки станут одной из тем переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.
Вас также могут заинтересовать новости
- Politico: Россию подозревают в краже нескольких тысяч писем Госдепартамента США
- США ввели новые санкции против России
- Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности из-за России
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram