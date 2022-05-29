Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на появившиеся в европейских СМИ публикации о смертельной болезни президента России Владимира Путина.
Об этом пишет прокремлевский ТАСС.
По словам министра, "вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями российского лидера, вряд ли увидят у него признаки недуга":
"Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления… Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", – заявил Лавров.
Также он отметил, что приоритет для РФ сейчас – "освобождение" так называемых "ДНР" и "ЛНР"
"Очевидная задача – "отодвинуть" украинскую армию и батальоны за пределы Донецкой и Луганской областей", – добавил Лавров.
Напомним, по данным СМИ, Путина предупредили, что ему осталось жить всего три года - из-за быстро прогрессирующего рака.