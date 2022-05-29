Российский министр заявил, что Путин ежедневно появляется на публике.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на появившиеся в европейских СМИ публикации о смертельной болезни президента России Владимира Путина.

Об этом пишет прокремлевский ТАСС.

По словам министра, "вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями российского лидера, вряд ли увидят у него признаки недуга":

"Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления… Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", – заявил Лавров.

Также он отметил, что приоритет для РФ сейчас – "освобождение" так называемых "ДНР" и "ЛНР"

"Очевидная задача – "отодвинуть" украинскую армию и батальоны за пределы Донецкой и Луганской областей", – добавил Лавров.

Напомним, по данным СМИ, Путина предупредили, что ему осталось жить всего три года - из-за быстро прогрессирующего рака.

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