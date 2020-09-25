Защита обжаловала решение суда предыдущей инстанции об отклонении жалобы защитника относительно задержания члена президиума Координационного совета Беларуси.

Суд в Минске отклонил ходатайство стороны защиты члена президиума Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, которая находится под арестом, об изменении меры пресечения.

Читайте такжеВ Беларуси задержали адвоката оппозиционерки КолесниковойОб этом сообщает Радио Свобода. В частности,

обжаловала решение суда предыдущей инстанции об отклонении жалобы защитника относительно задержания Колесниковой.

На суде присутствовал только один из адвокатов Колесниковой - Александр Пильченко. Ее второй адвокат, Людмила Козак, находится в следственном изоляторе по делу об административном производстве (неизвестно, о каком именно нарушении идет речь).

Встреча проходила в закрытом режиме, прессу и пришедших поддержать Колесникову допустили только на оглашение решения.

Как и ранее, к суду пришли представители европейских посольств и белорусы, чтобы поддержать Колесникову.

События в Беларуси: хроника

В Беларуси с 9 августа, после президентских выборов, продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская 11 августа выехала в Литву и инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре по факту создания Координационного совета возбуждено уголовное дело.

7 сентября в Минске были захвачены три члена Координационного совета оппозиции - Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября на пресс-конференции в Киеве Кравцов и Родненков рассказали, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились уехать вместе с Колесниковой, однако, когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 сентября отец Колесниковой заявил, что ее арестовали и поместили в СИЗО.

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Автор: Леся Лещенко