Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая содержится в СИЗО, призвала соотечественников "не бояться быть свободными".
Её обращение опубликовано в официальном Telegram-канале Виктора Бабарико.
"Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность. Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также", - пишет Колесникова.
Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.
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Похищения лидеров оппозиции в Беларуси
- Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.
- 8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.
- 9 сентября стало известно, что лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову, которую 7 сентября похитили неизвестные, нашли. Ее арестовали. Сейчас политик находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.
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