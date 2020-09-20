Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая содержится в СИЗО, призвала соотечественников "не бояться быть свободными".

Её обращение опубликовано в официальном Telegram-канале Виктора Бабарико.

"Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность. Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также", - пишет Колесникова.