Он считает, что бывший президент США может потерпеть поражение на выборах.

Профессор европейских исследований в Принстонском университете Гарольд Джеймс считает, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах можен разрушить планы Путина в отношении Украины.

В интервью газете Neue Zürcher Zeitung историка спросили, можно ли считать "Глобальный саммит мира" в Швейцарии успешным. "Вряд ли можно говорить об ошеломляющем успехе. Но это может быть началом успеха. По крайней мере, они собрались вместе и договорились. Конечно, важные страны не присутствовали или не подписали соглашение. Например, Бразилия или Индия. Китай остался в стороне. Это недостаток, и в конечном итоге, я считаю, этот конфликт не удастся разрешить без Китая", - ответил он.

При этом Джеймс назвал абсолютно правильным тот факт, что российская сторона не присутствовала на этой встрече, поскольку при Путине эта страна не является надежным договорным партнером.

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"В 1938 году британцы попытались заключить соглашение с Гитлером. Британский премьер-министр вернулся из Германии и сказал: "У меня есть бумага за подписью господина Гитлера, у нас мир в Европе". Это не так. Конечно, Россия должна быть вовлечена, но не в рамках этого правительства", - добавил он.

Историк отмечает, что в войне Путин сделал ставку на время. Сначала он ждал быстрого падения Украины и побега правительства, затем - распада альянса Европейский союз - Соединенные Штаты Америки.

"Я считаю, что Путин постарается удержаться на своем посту до тех пор, пока есть шанс, что понравившийся ему кандидат станет президентом США. Но если Трамп проиграет выборы, расчеты Путина окажутся окончены. Это момент, когда может наступить мир", - говорит Джеймс.

По его словам, у Трампа есть явные признаки "психического разложения", а заявления политика становятся все более угрожающими. "Фанатичные сторонники Трампа составляют меньшинство американского населения. Выборы всегда выигрываются посередине. Большинство из тех, кто голосовал за Трампа четыре года назад, находятся посередине. И они не будут голосовать за него снова в ноябре", - убежден он.

Также историка попросили прокомментировать усиление правых популистских сил в Европе и их возможное влияние на Украину. Он говорит, что даже правые партии осознали, что должны отказаться от антиевропейских позиций, если хотят добиться успеха на выборах.

"Макрон делает огромную ставку, в которой содержится утверждение, что альтернативы его политике в отношении Украины нет. Трудно сказать, удастся ли Макрону показать, что он нужен", - добавил Джеймс, говоря о назначении президентом Франции внеочередных парламентских выборов.

Выборы в США

В начале ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся 60-е президентские выборы. Главные претенденты - действующий лидер Джо Байден и Дональд Трамп.

Трамп заявлял журналистам, что может закончить войну в Украине за сутки, однако не озвучивал свой план. Политик только говорил, что способен посадить президента Украины Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров.

Эксперты говорят, что Европа опасается победы Трампа из-за его позиции в отношении НАТО. Страны Евросоюза увеличивают расходы на оборону.

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