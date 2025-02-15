Келлогг заявил, что Украина будет присутствовать за столом переговоров и об обратном не может быть и речи.

Представителей Европы за столом переговоров не будет, в то же время "глупо было бы говорить", что в этом процессе не будет Украины, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлогг.

Он также решил напомнить, что полномасштабная война продолжается уже третий год. "Я знаю, что меня могут критиковать, а мои слова могут показаться политическими, но факт остается фактом: Трамп сейчас унаследовал эту войну. Однако наша цель - не довести ее до гибели каждого украинца", - заявил Келлогг во время Мюнхенской конференции.

Кроме того, спецпредставитель Трампа вспомнил о "Минске-2", подчеркнув, что тогда в процессе урегулирования войны на Донбассе за столом переговоров присутствовало много людей и они "не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу".

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"Это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск", - отметил Келлогг. Он же добавил, что США продолжит финансировать Украину, хоть и хочет "остановить убийства".

Другие заявления Келлогга

Ранее УНИАН сообщал, что территориальные потери Украины зафиксируют в соглашении, но это не означает их признание. "Они не вернутся на границы 2014 года, границы, которые они имели до того, как Россия зашла в Крым", – пояснил он.

Кроме того, Трамп удвоит санкции против России, чтобы закончить войну. По словам Келлогга, санкции, применяемые к России, "всего лишь на троечку" по шкале от 1 до 10 по тому, насколько болезненным может быть экономическое давление.

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