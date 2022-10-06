КНДР запустила еще две баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

В четверг, 6 октября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, что стало шестым ракетным испытанием КНДР за последние 12 дней.

Об этом сообщает Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски состоялись в 6:01 и 6:23 по местному времени из района Пхеньяна. Одна из ракет преодолела расстояние в более 350 километров, другая - около 800 км на максимальной высоте около 60 км.

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Северная Корея также прокомментировала военные учения США и их союзников в регионе, назвав их "серьезной угрозой стабильности" на Корейском полуострове. Таким образом последние ракетные пуски Пхеньяна могли быть произведены в ответ на недавние учения.

США, Южная Корея и Япония проводят военные маневры с августа с целью продемонстрировать готовность работать вместе в случае конфликта с Севером. Союзники отмечают, что учения носят оборонительный характер.

В то же время, режим Ким Чен Ына рассматривал учения как враждебные действия и использовал для оправдания своей разработки оружия и ядерной программы.

"Последовательные и настойчивые заявления Северной Кореи о том, что ее запуски ракет являются ответом на совместные учения США и Республики Корея, являются частью долгосрочной стратегии Северной Кореи по установлению эквивалентности между их незаконными провокациями и совместными военными учениями США и Республики Корея", — цитирует слова старшего научного сотрудника Института политических исследований Асан в Сеуле Го Мен Хена издание The Washington Post.

Го Мен Хен добавил, что заявление министерства иностранных дел Северной Кореи "точно перекликается с тезисами, призванными создать представление о том, что учения и провокации эквивалентны, хотя на самом деле это не так".

Ракетные испытания КНДР

В начале сентября 2022 года КНДР объявила себя ядерной державой. В стране приняли закон о ядерном оружии, которым разрешается его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.

Как сообщал ранее УНИАН, во вторник, 4 октября, Северная Корея впервые за пять лет провела запуск неидентифицированной баллистической ракеты у своего восточного побережья. Она, вероятно, пролетела над ее территорией и упала в Тихий океан.

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