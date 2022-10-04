Ракета была запущена над восточным побережьем страны.

Северная Корея впервые за пять лет провела запуск неидентифицированной баллистической ракеты у своего восточного побережья.

Как сообщает Reuters ракета была запущена над восточным побережьем Северной Кореи. Она, вероятно, пролетела над ее территорией и упала в Тихий океан.

Южнокорейское командование вооруженных сил заявило, что, вероятно, это была баллистическая ракета средней дальности, запущенная с северокорейской провинции Джаган. Северная Корея использовала эту провинцию для проведения недавних испытаний нескольких ракет, которые, по ее утверждению, были "гиперзвуковыми".

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Власти Японии предупредили жителей о необходимости укрыться. На севере страны было временно приостановлено движение поездов.

Представитель правительства Японии Хирокадзу Мацун сказал, что действия Северной Кореи, включая неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают безопасности Японии, региона и международного сообщества и являются серьезной проблемой. Премьер-министр Фумио Кисида назвал действия Северной Кореи "варварскими", и заявил, что правительство продолжит собирать и анализировать информацию.

Политика КНДР

В начале сентября КНДР объявила себя ядерной державой. Тамошние законодатели приняли закон о ядерном оружии, что позволяет его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.

В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более $640 млн. С начала года Северная Корея осуществила около 20 пусков ракет.

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