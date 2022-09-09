Северная Корея приняла закон, по которому имеет право первой наносить превентивный ядерный удар.

Северная Корея официально закрепила право использовать превентивные ядерные удары для своей защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым.

Об этом пишет Reuters.

Парламент Северной Кореи утвердил закон 8 сентября на замену закона 2013 года, впервые очертившего ядерный статус страны.

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"Важнейшее значение законодательной политики в отношении ядерного оружия заключается в том, чтобы провести нерушимую черту, чтобы не было никаких споров по нашему ядерному оружию", - сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что никогда не откажется от оружия, даже если страна столкнется с годами санкций.

Среди сценариев, которые будут считаться законными обстоятельствами для ядерного удара, будет угроза неизбежного ядерного удара; если руководство, народ или существование страны оказались под угрозой; чтобы получить преимущество во время войны; несколько других причин.

Северная Корея стала единственным государством в истории, которое вышло из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году. С тех пор она провела шесть ядерных испытаний, последнее – в сентябре 2017 года.

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