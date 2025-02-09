Северной Корее запрещено отправлять своих граждан на работу за границу.

Северная Корея в 2024 году отправила на работу в Россию тысячи работников, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН против Пхеньяна. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи.

По ее данным, КНДР отправила тысячи работников на различные строительные площадки в России из-за нехватки там рабочей силы, вызванной войной с Украиной.

Между тем Совет Безопасности ООН в ответ на испытания оружия Северной Кореей запретил стране отправлять своих граждан на работу за границу, а все северокорейские работники должны были вернуться на родину до декабря 2019 года.

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Отмечается, что КНДР и Россию подозревают в использовании студенческих виз для отправки северокорейских работников за границу.

В прошлом году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем годом ранее. Сообщается, что такие данные обнародовало Радио "Свободная Азия" со ссылкой на данные Федеральной службы статистики России.

Среди тех, кто въехал в Россию в прошлом году, 7887 северокорейцев заявили, что приехали с образовательной целью.

Издание отмечает, что этот шаг произошел на фоне постоянной поддержки Северной Кореей военных усилий России против Украины.

Сотрудничество КНДР и России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, северокорейский диктатор Ким Чен Ын цинично прокомментировал войну России в Украине. Он, в частности, заявил о своей "неизменной" поддержке РФ "в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" и назвал войну "справедливым делом российской армии".

Также стало известно, что Северная Корея, вероятно, в 2025 году начнет производить с Россией дроны. Страны достигли соглашения, в соответствии с которым КНДР получает техническую помощь от России для разработки нескольких типов беспилотников для массового производства. Соглашение было заключено на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном.

Тем временем в Курскую область вернулись северокорейские войска, которых перед этим не было заметно в боевых действиях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Они снова начали участвовать в штурмах вместе с россиянами на этом направлении. Он добавил, что значительное количество оккупантов уничтожено.

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