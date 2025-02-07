Зеленский отметил, что сдерживания врага в Курской области помогает защитить украинские города.

В Курскую область вернулись северокорейские войска, которые вновь начали участвовать в штурмах на этом направлении. В результате Силы обороны ликвидировали сотни военных РФ и КНДР.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"В районах Курской операции были новые штурмы: российская армия, и подтянули вновь северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено. Речь идет о сотнях российских и северокорейских военных", - сказал он.

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Зеленский отметил, что ликвидация военных РФ и КНДР в Курской области важна, так как бои идут на российской территории. По его словам, это позволяет не давать врагу возможность увеличить напряжение против городов Украины.

"И у нас на территории, на фронте, 60 тысяч человек российской армии в Курской области. Это 60 тысяч, которые не добавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде - за результат", - добавил президент.

Войска КНДР на войне против Украины - важные новости

Напомним, что в январе 2025 года появилась информация о том, что войска КНДР исчезли с линии фронта в Курской области. В The New York Times писали, что северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их размещения.

Эксперты говорили о том, что войска КНДР несомненно снова вернутся на фронт. По их словам, для Северной Кореи более важно то, что она получает от России, а не то, насколько эффективно она воюет с украинцами.

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