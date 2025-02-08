Предполагается, что сделка была заключена на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном.

Северная Корея, вероятно, в 2025 году начнет производить совместно разработанные с Россией беспилотники, пишет NHK со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с российско-северокорейскими отношениями".

Отмечается, что страны достигли соглашения, в соответствии с которым КНДР получает техническую помощь от России для разработки нескольких типов беспилотников для массового производства.

"Вероятная сделка была заключена на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном. В прошлом году они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - пишет издание.

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По словам источников, соглашение о разработке беспилотников заключалось в обмен на отправку Северной Кореей солдат для помощи России в войне против Украины. Они утверждают, что РФ не хочет оказывать КНДР поддержку в разработке ядерного оружия:

"Они говорят, что Москва обеспокоена тем, что такие факторы, как проведение Пхеньяном ядерных испытаний, могут осложнить отношения Севера с Соединенными Штатами, а также с соседними странами, включая Китай".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Ким Чен Ын призвал к массовому производству дронов-камикадзе.

В ноябре 2024 года северокорейский диктатор наблюдал за испытаниями различных ударных дронов, находящихся в разработке. Сообщалось, что он сделал разработку БПЛА для использования в воздухе и на море главным приоритетом. Также Ким подчеркнул необходимость как можно скорее выстроить систему их серийного и "полномасштабно массового" производства.

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