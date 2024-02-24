РФ получила 10 тысяч контейнеров оружия от КНДР / фото facebook.com/ukroboronprom

С сентября 2023 года Северная Корея доставила в Россию более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанные с ними.

Как говорится в отчете Государственного департамента США, 7,4 тысячи контейнеров из общего количества доставила "Восточная стивидорная компания" через Восточный порт. Кроме того, часть боеприпасов завозили через военно-морскую ракетную базу "Дунай".

"Департамент продолжит срывать и разоблачать поставки оружия между КНДР и Россией. В рамках продолжающихся усилий Департамент определяет две дополнительные организации, которые участвовали в передаче боеприпасов из КНДР в Россию", - говорится в сообщении о санкциях.

Видео дня
Читайте также:
Вспомните Бучу: глава МИД Британии сравнил режим Путина с нацистами
Вспомните Бучу: глава МИД Британии сравнил режим Путина с нацистами
Пентагон открыл более 50 уголовных дел из-за помощи США Украине, - Bloomberg
Пентагон открыл более 50 уголовных дел из-за помощи США Украине, - Bloomberg
В Польше на годовщину войны повредили вагоны с агропродукцией Украины
В Польше на годовщину войны повредили вагоны с агропродукцией Украины
Эпоха кризиса закончится: Британия дает ВСУ сотни миллионов евро на артснаряды
Эпоха кризиса закончится: Британия дает ВСУ сотни миллионов евро на артснаряды
Машина Путина работает. Ситуация на границе Польши и Украины провоцирует антиукраинские настроения, - польский журналист Томек Вальчак
""Машина" Путина работает. Ситуация на границе Польши и Украины провоцирует антиукраинские настроения", - польский журналист Томек Вальчак

КНДР помогает России - известно

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что Северная Корея, передав России свои баллистические ракеты малой дальности, использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд. Он напомнил, что предоставленные Северной Кореей ракеты малой дальности были выпущены по Украине в декабре и январе.

Разведка подтверждает намерение КНДР передать Российской Федерации еще 1 миллион артиллерийских снарядов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на специальном заседании Европейского совета.

Вас также могут заинтересовать новости: