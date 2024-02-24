Департамент продолжит срывать и разоблачать поставки оружия между двумя странами.

С сентября 2023 года Северная Корея доставила в Россию более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанные с ними.

Как говорится в отчете Государственного департамента США, 7,4 тысячи контейнеров из общего количества доставила "Восточная стивидорная компания" через Восточный порт. Кроме того, часть боеприпасов завозили через военно-морскую ракетную базу "Дунай".

"Департамент продолжит срывать и разоблачать поставки оружия между КНДР и Россией. В рамках продолжающихся усилий Департамент определяет две дополнительные организации, которые участвовали в передаче боеприпасов из КНДР в Россию", - говорится в сообщении о санкциях.

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КНДР помогает России - известно

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что Северная Корея, передав России свои баллистические ракеты малой дальности, использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд. Он напомнил, что предоставленные Северной Кореей ракеты малой дальности были выпущены по Украине в декабре и январе.

Разведка подтверждает намерение КНДР передать Российской Федерации еще 1 миллион артиллерийских снарядов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на специальном заседании Европейского совета.

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