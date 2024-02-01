Сейчас необходимо единство лидеров Евросоюза насчет создания Фонда оказания помощи Украине, подчеркнул президент.

Разведка подтверждает намерение КНДР (это Северная Корея) передать Российской Федерации еще 1 миллион артиллерийских снарядов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на специальном заседании Европейского совета. "Особенно сейчас нужно продемонстрировать полную надежность Европы и действенность ее решений. Агрессия России против Европы, начатая Москвой на европейском фронте, пополнилась очередным сообщником России, а именно - снарядами для артиллерии и баллистическими ракетами от Северной Кореи. Они уже бьют по нашим городам - вдобавок к иранским "Шахедам", которые разрушают нашу гражданскую инфраструктуру. Разведка подтверждает, что Россия получит миллион артиллерийских снарядов от Пхеньяна", - подчеркнул Зеленский.

При этом, президент выразил сожаление, что реализация европейского плана по поставкам миллиона артиллерийских снарядов для Украины задерживается. "И это тоже проявление глобальной конкуренции, в которой Европа не имеет права проиграть", - заявил Зеленский.

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В связи с этим, президент Украины сказал, что сейчас нужно единство лидеров ЕС насчет создания Фонда оказания помощи Украины (Ukraine Assistance Fund) в рамках Европейского фонда мира. "Это такая надежность и долговременность поддержки, которую сейчас нужно противопоставить соответствующим вызовам. Не менее пяти миллиардов евро в год, срок - четыре года. Четкий приоритет", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что во время визита в январе этого года в Швейцарию была достигнута договоренность об организации Глобального саммита мира. "Работа по организации уже начата. И я приглашаю всех вас к действенному участию в подготовке саммита. Европа должна сказать свое слово, и слово Европы должно быть неизменно весомым, надежным и реализованным в конкретных решениях", - сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что сейчас Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы. "Европа задает тон в глобальных процессах своим единством. Сейчас это факт. И он должен оставаться таким", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, российские захватчики получают из Северной Кореи практически все виды основных боеприпасов к артиллерии различных калибров. В частности, в конце октября в сети появились фотографии артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, в том числе снаряды к реактивным системам залпового огня "Град" и 120-миллиметровые минометные мины.

Иностранные медиа сообщали, что Россия, предположительно, получила от КНДР около миллиона снарядов. В то же время в Европейском Союзе не успевают предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до марта этого года, как это было обещано весной 2023-го.

Как сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель, до марта ЕС выполнит только на 52% обещание по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов. Всего к марту Украине будет предоставлено 524 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. При этом, как убеждает Боррель, до конца этого года Украина получит больше, чем 1 миллион снарядов.

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