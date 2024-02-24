КНДР просит взамен определенные технологии, в частности ракетные, технологии для изготовления подводных лодок, для того, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что КНДР поставила России 1,5 млн боеприпасов производства 1970-1980-х годов.

"На сегодня, если взять имеющиеся статистические данные, россияне из КНДР уже завезли полтора миллиона боеприпасов. Но эти боеприпасы относятся к 1970-м и 1980-м годам. Там половина не срабатывает, а остальные нуждаются перед тем, как его применять, или восстановления, или проверки", - заявил он в интервью "Интерфакс-Украина".

Также Скибицкий объяснил, в чем здесь выгода для Северной Кореи.

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"Она отдает старое, просит нарастить производство у себя и просит взамен определенные технологии, в частности ракетные, технологии для изготовления подводных лодок, для того, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс", - пояснил он.

Сотрудничество РФ и КНДР

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что Северная Корея, передав России свои баллистические ракеты малой дальности, использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд. Он напомнил, что предоставленные Северной Кореей ракеты малой дальности были выпущены по Украине в декабре и январе.

Разведка подтверждает намерение КНДР передать Российской Федерации еще 1 миллион артиллерийских снарядов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на специальном заседании Европейского совета.

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