РФ, используя отношения с Северной Кореей, хочет ослабить единство альянсов в Восточной Азии.

Стоимость поставок оружия из Северной Кореи в РФ для использования в войне против Украины, вероятно, достигает 5,5 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании Фонда Фридриха Науманна, опубликованном 28 октября.

В нем отмечается, что Москва, столкнувшись с нехваткой боеприпасов, обратилась к Пхеньяну за помощью, которая включает поставки оружия и военный контингент.

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По мнению представителя университета Хангука в Сеуле Елены Гусейновой, сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. В отчете также говорится о предполагаемой отправке на помощь РФ в войне против Украины до 20 тысяч северокорейских солдат.

Гусейнова считает, что северокорейская поддержка является очень важной для Российской Федерации - это "критически важный и своевременный ресурс" для Кремля. Кроме того, Россия, используя отношения с КНДР и обмен военными технологиями, надеется ослабить единство западных альянсов в Восточной Азии.

В частности, Кремль, создавая дипломатические и оборонные вызовы для стран, таких как Южная Корея и Япония, стремится изменить геополитический баланс в свою пользу. При этом эта стратегия имеет ряд ограничений. В частности, оружие Северной Кореи устарело и ненадежно, что ставит под сомнение надежность соглашения с РФ, а "история непостоянных союзов" Пхеньяна делает ее непредсказуемым партнером. Кроме того, усиление агрессивности КНДР может осложнить отношения Москвы с Китаем.

"Сотрудничество с изолированным государством, особенно в сфере технологий, может еще больше изолировать Россию на мировой арене", - предполагают исследователи.

Авторы отчета предлагают укрепить поддержку стран Индо-Тихоокеанского региона (Южной Кореи, Японии) через повышение мер безопасности, укрепление экономического партнерства, что необходимо для противодействия давлению со стороны Кремля. Также рекомендуется пересмотреть санкционную стратегию, чтобы эффективнее ограничить финансовые потоки в РФ, особенно те, которые финансируют войну против Украины и сделки по северокорейскому оружию.

В частности, для устранения таких финансовых лазеек необходимо усилить контроль за торговыми маршрутами, финансовыми операциями и сотрудничество с международными партнерами.

Как пишет "Голос Америки", Гусейнова оценила разведывательные отчеты, утечку документов и цены на боеприпасы из предыдущих северокорейских сделок по продаже вооружений. На основе этих исследований она оценила объем поставок северокорейского оружия в Россию с февраля 2022 года в сумму от 1,7 до 5,5 млрд долларов.

Отмечается, что Северная Корея не публикует данные о своем экспорте оружия, что затрудняет ее точную оценку. По данным южнокорейской разведки, поддержка в основном заключается в поставке артиллерийских снарядов и ракет малой дальности.

"Война в Украине обострила ситуацию с безопасностью в Восточной Азии. Россия и Северная Корея способствуют дестабилизации международного порядка", - заявил глава представительства Фонда Фридриха Науманна в Южной Корее Фредерик Шпор.

По данным Центробанка Южной Кореи, ВВП КНДР за прошлый год составил 23,7 миллиарда долларов, что делает экспорт в Россию на 5,5 миллиарда почти 25% этого объема.

Военные КНДР в Украине - что известно

Напомним, в Организации Североатлантического договора намерены усилить военную поддержку Украины на фоне развертывания войск КНДР в РФ для войны против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга в Брюсселе.

По его словам, сегодня утром делегация из Республики Корея (Южной Кореи), которая является близким партнером Альянса, сообщила Североатлантическому совету и другим партнерам из Тихоокеанского региона - Австралии, Японии и Новой Зеландии, о все большем привлечении Северной Кореи к незаконной агрессивной войне России против Украины.

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